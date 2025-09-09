Лесопожарные службы усиливают патрулирование в Новосибирской области

Повышенная угроза возникновения лесных пожаров сохраняется в ряде регионов России, в том числе и Новосибирской области.

В зону риска входят Северный Кавказ, южные области, Поволжье, юг Центральной России, Сибирь, Урал и некоторые районы Дальнего Востока. По прогнозам Рослесхоза, пожароопасный сезон в текущем году может завершиться только в ноябре.

В ведомстве заверили, что лесопожарные службы полностью готовы к такому развитию событий и располагают всеми необходимыми силами и средствами для борьбы с огнем.

Специалисты отмечают, что если летом основной причиной возгораний являются сухие грозы, то весной и осенью главным фактором риска становится человек. Чаще всего пожары начинаются из-за перехода огня с земель других категорий и грубого нарушения правил пожарной безопасности.

Например, в Новосибирской области уже этой осенью организовано усиленное патрулирование лесов как с земли, так и с воздуха. Лесопользователи и авиалесоохраны проводят работу по обустройству минерализованных полос и проверяют состояние противопожарной инфраструктуры.

По данным на текущий момент, в регионе зафиксировано 50 лесных пожаров, которые охватили площадь почти в 255 гектаров. Предварительная оценка ущерба составляет 1,5 миллиона рублей. Большинство возгораний произошло по вине людей, из-за перехода огня с сопредельных территорий. За нарушения правил пожбезопасности к административной ответственности привлечены 170 человек, сумма штрафов достигла 840 тысяч рублей.

Несмотря на то, что на осенний период прогнозируются лишь средние риски, их реализация напрямую зависит от поведения людей. Соблюдение простых правил пожарной безопасности в лесах поможет не допустить новых возгораний.

