НОВИКОМ присоединился к «Лайтхаус» для проведения онлайн-сделок по кредитованию

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) присоединился к цифровой платформе «Лайтхаус» для проведения онлайн-сделок по оборотному кредитованию. Это позволит банку предложить среднему и крупному бизнесу лучшие условия и высокую скорость получения финансирования.

Экосистема «Лайтхаус» объединяет участников рынка, предоставляя возможность бизнесу в режиме онлайн получать предложения по финансированию от разных банков и выбирать оптимальные условия. Решение позволяет существенно ускорить процесс оформления сделок и сделать его более прозрачным и удобным для клиента.

«НОВИКОМ последовательно расширяет цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Присоединение к «Лайтхаус» стало очередным шагом в развитии онлайн-инструментов для поддержки наших партнеров – промышленных предприятий, работающих на достижение национальных целей технологического лидерства. Для них это дополнительный инструмент оперативного доступа к финансированию на конкурентных условиях», — отметил заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFHuHYNc