Школа «Динамо» дарит юным новосибирцам большой футбольный праздник

Всего через 5 дней всех новосибирских любителей футбола объединит масштабный спортивный праздник — настоящий подарок для тех, кто любит футбол и активный образ жизни.

13 сентября школа «Динамо» приглашает всех желающих в спортивный центр «SportBox» по адресу улица Планетная, 53а. Организаторы подготовили насыщенную программу с множеством интересных локаций и активностей для участников всех возрастов. Всех гостей ждут:

- Мастер-классы от профессиональных тренеров

- Показательные выступления юных футболистов

- Соревнования и конкурсы для разных возрастных категорий

- Развлекательную программу для болельщиков

Самое главное – праздник будет открыт для всех желающих. Принять участие смогут как начинающие футболисты, так и опытные игроки. Для детей и взрослых будут организованы отдельные площадки с учётом их уровня подготовки.

Футбольная школа «Динамо» предоставит все необходимые условия для комфортного проведения праздника. Современная инфраструктура и профессиональное оборудование позволят участникам в полной мере насладиться футбольной атмосферой.

Не упустите возможность стать частью большого футбольного праздника и получить заряд бодрости и позитива! Приходите всей семьёй и приводите друзей – вместе мы создадим незабываемую атмосферу любви к спорту и футболу!

Записывайтесь по номеру: +7(923)738-03-05 – участие бесплатно!

Партнеры мероприятия:

Автошкола МИГБИ, Парк активного отдыха Ствол, Den`s pizza, Семечки Жаро, Sova бар

