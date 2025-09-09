В новосибирском СКР проведут прием граждан по вопросам безопасности детей

15 сентября 2025 года первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области полковник юстиции Бадулин Антон Николаевич и Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Болтенко Надежда Николаевна проведут совместный личный прием граждан.

Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

Темой приема будет рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением безопасного пути следования детей в образовательные организации (школы, детские сады, гимназии и т.д.).

Время проведения мероприятия — с 14:00. Место проведения: город Новосибирск, улица Кирова, дом 3 (здание аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области).

Важная информация: для участия в приеме обязательна предварительная запись. Запись осуществляется по следующему телефону: 8 (383) 203-57-26.

Контактным лицом будет руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления СК России по Новосибирской области.

Приглашаются граждане, чьи вопросы касаются безопасности детей по пути в учебные заведения (состояние пешеходных дорожек, освещения, нерегулируемых переходов, организация дорожного движения и др.).

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава СК РФ Бастрыкин запросил доклад по делу подростков в НСО.