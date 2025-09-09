Вирусолог из Новосибирска предупредил о росте заболеваемости COVID-19

Академик РАН Сергей Нетёсов заявил, что увеличение числа случаев заражения COVID-19 в новом эпидсезоне связано с прекращением вакцинации в России после 2023 года.

Так, эксперт отметил, что вирусы, включая грипп и коронавирус, продолжают эволюционировать, и заболеваемость может превысить прошлогодние показатели, так как с последней вакцинации прошло значительное время, что делает людей более уязвимыми, пишет ТАСС.

23 августа Роспотребнадзор сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 — XFG, также известного как «стратус». Этот штамм более заразен, но заболевание обычно протекает легко.

