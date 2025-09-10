НОВИКОМ способствует социально-экономическому развитию Тюменской области

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) заключил кредитный договор с Департаментом финансов Тюменской области. Средства в объеме 1 млрд рублей будут направлены на решение текущих социально-экономических задач области.

Заключение договора стало значимым этапом в развитии взаимодействия банка с Правительством Тюменской области и подтверждением высокой оценки его надежности. Выбор НОВИКОМа в качестве кредитора отражает его гибкую кредитную политику при предоставлении заемных средств регионам, а также экспертизу банка в сопровождении крупных государственных проектов.

Это первый масштабный договор между дочерним банком Госкорпорации Ростех и Тюменской областью. В то же время НОВИКОМ уже пользуется доверием в регионе: у банка заключены соглашения о сотрудничестве с Инвестиционным агентством области и Фондом финансирования предпринимательства, в рамках которых реализуются инициативы по поддержке бизнеса.

«НОВИКОМ зарекомендовал себя как надежный партнер и нацелен на дальнейшее укрепление деловых отношений с Правительством Тюменской области. Благодаря сотрудничеству бюджет получил необходимое финансирование для реализации важных проектов и поддержки социальных программ. Уверен, что мы и в дальнейшем сможем предоставлять комфортные условия получения средств, необходимых для решения актуальных задач региона», — отметил Игорь Егоров, управляющий офисом НОВИКОМа в Самаре, представляющий интересы банка при взаимодействии с Правительством Тюменской области.

Тюменская область — один из ведущих экономических центров России. Помимо ключевой роли в топливно-энергетическом комплексе, регион активно развивает промышленное производство, машиностроение, энергетику и социальную инфраструктуру. Сотрудничество с НОВИКОМом открывает новые возможности для устойчивого развития и реализации стратегических приоритетов области.

