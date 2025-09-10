Почему инвестировать в новостройки в 2025 году — стратегически верное решение

Первичный рынок недвижимости демонстрирует устойчивый восходящий тренд.

Инфляционные процессы, рост доступности ипотечных кредитов и ограниченность земельных ресурсов в крупных городах создает основу для роста стоимости жилья.

«Сейчас хороший момент для приобретения жилья, когда рынок на пороге роста, — уверен Павел Браун, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд». — Снижение процентных ставок по ипотечным программам делает жилищные кредиты более привлекательными, этот процесс запускает механизм реализации накопленного спроса, люди начинают выводить средства с депозитов. В недалекой перспективе рынок испытает увеличение покупательской активности, что скажется на ценах. Плюс, на рынке падает объем качественного предложения из-за снижения числа новых проектов».

В числе драйверов роста для рынка недвижимости Новосибирска аналитики Strategy Partners в «Исследовании рынка жилищного строительства в РФ» называют рост доходов при сохранении численности населения за счет миграции. Дополнительным фактором роста рынка является инвестпривлекательность Новосибирска как делового, образовательного и научного центра. Среднегодовой темп роста рынка первичного жилья Новосибирска на период до 2032 гг. по прогнозу составит 8%, рост цен — 7% в год, что выше ожидаемого ЦБ уровня инфляции.

Квартиры в новых кварталах дорожают быстрее вторичного жилья, особенно в перспективных, развивающихся локациях, отметили в пресс-службе ГК «Расцветай». «Покупка квартиры в строящемся доме позволяет зафиксировать цену до завершения объекта, — пояснил девелопер. — Плюс в течение нескольких лет в локациях комплексного освоения преображается среда: современные спортплощадки, места отдыха, озеленение, ввод новых школ, поликлиник и детских садов».

Современная придомовая территория «Цветного бульвара» разделена на несколько рекреационных зон.

В ГК «Расцветай» — широкий выбор проектов на правом и левом берегу Новосибирска. Каждый может подобрать вариант квартиры с учетом своих потребностей — близость метро или определенного вуза, парка или реки. Важно, что все кварталы обладают хорошей транспортной доступностью и собственной инфраструктурой.

В ГК «Расцветай» назвали четыре популярных проекта для покупки квартиры для инвестиций.

В левобережных кварталах «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» однокомнатные квартиры и студии часто приобретают для детей, используя механизмы господдержки и маткапитал. У этих кварталов локация — с хорошей транспортной развязкой, до метро 19 минут на трамвае без пробок, а стоимость квартиры зачастую ниже, чем сопоставимое жилье на площади Маркса.

«Здесь удобно молодым людям добираться до НГТУ и СибУПК. Такие квартиры можно рассматривать в качестве стартового «капитала», а в случае изменения планов, жилье можно быстро и выгодно сдавать в аренду, тем более что цены на нее постоянно растут», — рассказали в пресс-службе девелопера.

По данным ФРК «Этажи» в Новосибирске за год рост цен на аренду составил +14,1%, в среднем квартиру сдают за 32,9 тыс. руб.

Квартал «На Игарской» построен по принципу «город в городе».

На правобережье для вложения средств подходит проект «Расцветай на Дуси Ковальчук». «Квартиры здесь ликвидны, их будет удобно сдавать, так как рядом два вуза: СГУПС и медуниверситет, до метро 15 минут пешком и проще продать, кроме того, стоимость жилья в Заельцовском районе растет темпами выше инфляции», — отметили в ГК «Расцветай».

Также популярностью пользуется Квартал «На Игарской». «Здесь хорошая транспортная развязка, близость Родников с отлично развитой инфраструктурой. Квартиры здесь пользуются популярностью у иногородних студентов, ведь до площади Калинина недалеко и удобно добираться», — рассказали в ГК «Расцветай».

Подробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

Застройщики: ООО СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Темпо», ООО СЗ «Премьера». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Реклама ООО «СЗ «Расцветай на Красном» ИНН 5406655430 Erid:2W5zFHHzdgt