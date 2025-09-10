Свыше 50 тысяч обращений обработано в МФЦ по услуге «Регистрация транспортных средств».

Заместитель руководителя филиала МФЦ «Родники» сообщила, что специалистами центра уже обработано более 50 тысяч обращений по услуге «Регистрация транспортных средств». Данная услуга, предоставляемая Главным управлением МВД России по Новосибирской области на базе МФЦ, стала доступной для жителей региона в 2024 году и сразу показала высокий уровень востребованности.

Для повышения качества обслуживания и создания комфортных условий офис МФЦ «Родники» был переведен на новую площадку. Теперь он объединен со специализированной зоной, где инспекторы Госавтоинспекции проводят проверку документов и осмотр автомобилей.

Как отметили в министерстве экономического развития Новосибирской области, организация предоставления такой комплексной услуги в одном месте является примером клиентоориентированности и реализацией принципов проекта «Государство для людей». Гражданам больше не нужно посещать несколько инстанций, что экономит их время и силы. Услуги для автомобилистов, которые можно получить в рамках жизненной ситуации «Водитель», традиционно входят в число самых популярных у населения.

В перечень оказываемых услуг входят постановка на государственный учет легковых и грузовых автомобилей, мототехники, внесение изменений в регистрационные данные, прекращение, возобновление или снятие с учета транспортного средства, а также замена паспорта транспортного средства (ПТС) или свидетельства о регистрации (СТС) при их порче или устаревании.

Сотрудники филиала принимают документы и консультируют заявителей, а проверку документов и осмотр транспортного средства осуществляют сотрудники Госавтоинспекции на специализированной площадке Многофункционального центра. Готовые документы заявители получают в течение одного рабочего дня.

Во всех филиалах МФЦ в рамках жизненной ситуации «Водитель» доступен комплекс сопутствующих услуг для владельцев транспорта: составление договора купли-продажи, оформление полисов ОСАГО или «Каско Компакт Минимум», изготовление карты водителя для тахографа. Дополнительно в филиале МФЦ «Родники» организовано изготовление государственных регистрационных знаков.

Более подробную информацию об услугах МФЦ можно получить на официальном сайте центра, по номеру Единой справочной службы 052, через телеграм-бот «Виртуальный консультант МФЦ НСО» или при личном визите в любой филиал.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске расширяют сеть социальных МФЦ для комплексной помощи жителям.