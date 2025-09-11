Дома всё в порядке: в Новосибирской области растет число пользователей видеонаблюдения «Ростелекома»

В Новосибирской области зафиксирован рост спроса на домашнее видеонаблюдение «Ростелекома» — за год жители региона установили около 2 000 камер для защиты своего жилья. Сейчас в регионе действует более 16 000 таких устройств, обеспечивая безопасность и спокойствие семей.

Услуга видеонаблюдения «Ростелекома» универсальна и совместима с интернетом любого провайдера, что делает её доступной для широкого круга пользователей. Благодаря этому, владельцы квартир, частных домов и дач могут наблюдать за своим имуществом в любое время и из любой точки мира через мобильное приложение.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«В Новосибирской области мы отмечаем стабильный рост подключений: в среднем на 13% ежегодно. При этом одинаково востребованы как внутренние видеокамеры для помещений, так и наружные, например, для садовых участков. Мы предлагаем широкий ассортимент устройств, чтобы каждый клиент мог подобрать оптимальное решение под свои задачи».

Для защиты приусадебных участков идеально подходят камеры, оснащенные функцией ночного видения, антивандальной сиреной и датчиками движения. Они также позволяют удаленно управлять устройством, включая приближение изображения. Такие решения обеспечивают надежный контроль за территорией, гарантируя безопасность и спокойствие даже в отсутствие владельцев.

Виталий Лапицкий, заместитель директора Новосибирского филиала «Ростелекома»-директор по работе с массовым сегментом:

«Для жителей области мы запустили специальную акцию: при покупке камер за полную стоимость они получают бесплатное пользование облачным видеонаблюдением на шесть месяцев. Для абонентов “Ростелекома” действует еще более выгодное предложение – при покупке устройств в рассрочку сервис предоставляется на два года в подарок. Мы стремимся сделать технологии безопасности доступными для каждого, чтобы каждый клиент мог чувствовать себя защищенным».

Подробная информация об услуге изложена на официальном сайте «Ростелекома».

