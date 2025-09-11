82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 01:09
пробки
0/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 01:09
пробки
0/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
вчера 22:55
общество

Почти 2,2 млн избирателей смогут проголосовать в НСО

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал СибФМ

В Новосибирской области для проведения выборов сформировано почти 15 тысяч участковых избирательных комиссий (УИК).

Голосование, которое продлится три дня и завершится 14 сентября в 20:00, будет организовано на 1757 избирательных участках.

По данным облизбиркома, средствами видеонаблюдения оснащены 873 участка, что позволит обеспечить процесс голосования для более чем 80% избирателей региона.

Для повышения доступности выборов создаются специальные условия. Трафареты, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, будут доступны на 93 избирательных участках. Для комфортного голосования граждан с нарушением слуха на 23 участках будут дежурить сурдопереводчики.

В ходе предстоящего голосования жителям области предстоит избрать 76 депутатов в законодательное собрание, а также сформировать состав ряда муниципальных советов. Общее число избирателей в регионе составляет 2,185 миллиона человек.

Ранее Сиб.фм писал о том, что семнадцать кандидатов от одной партии дважды зарегистрировались на выборы в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.