Возведение детского медицинского центра планируется в НСО в 2028 году

К 2028 году в структуре Новосибирской областной больницы планируется построить специализированный детский медицинский центр.

Проект включен в федеральный комплексный план развития инфраструктуры, утвержденный правительством РФ и рассчитанный до 2036 года.

В настоящее время Новосибирская область остается единственным субъектом Сибирского федерального округа, не имеющим собственной детской областной клинической больницы. Создание центра призвано ликвидировать этот дефицит. В новом корпусе будут развернуты современные хирургические отделения и отделение радиотерапии.

Проектом предусмотрено создание стационара на 280 коек. Общая площадь застройки превысит 50 тысяч квадратных метров. Координация строительных работ возложена на Министерство здравоохранения России.

Подготовительные этапы, включая разработку проектной документации, были инициированы региональными властями заранее. Планируется, что в центре будут размещены современные хирургические блоки и отделение лучевой терапии.

Новосибирская областная клиническая больница, основанная в 1939 году, входит в число крупнейших многопрофильных медицинских учреждений России. В ее структуру входят 19 специализированных центров, ежегодно оказывающих стационарную помощь более чем 45 тысячам пациентов.