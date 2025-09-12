82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 12:51
пробки
6/10
погода
+11.7°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
сегодня 10:30
общество

В Новосибирске значительно подешевела минимальная продуктовая корзина

Фото: Сиб.фм
В августе текущего года стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области снизилась на 5,6% по сравнению с июлем, составив 7 643 рубля.

Однако по сравнению с августом 2024 года корзина подорожала на 5,4%. В набор входят 33 наименования продуктов, самых популярных среди местных жителей. Наибольшая доля расходов приходится на хлеб, крупы и макароны — 26,9%, молочные продукты — 21%, мясо и мясные изделия — 18,3%, овощи и фрукты — 17,2%.

Эксперты отмечают, что изменения цен обусловлены инфляцией.

Напомним, что В Новосибирской области предложили запретить продажу алкоголя на время СВО.

Валерия Митрохина
Журналист

