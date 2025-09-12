В Новосибирске значительно подешевела минимальная продуктовая корзина

В августе текущего года стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области снизилась на 5,6% по сравнению с июлем, составив 7 643 рубля.

Однако по сравнению с августом 2024 года корзина подорожала на 5,4%. В набор входят 33 наименования продуктов, самых популярных среди местных жителей. Наибольшая доля расходов приходится на хлеб, крупы и макароны — 26,9%, молочные продукты — 21%, мясо и мясные изделия — 18,3%, овощи и фрукты — 17,2%.

Эксперты отмечают, что изменения цен обусловлены инфляцией.

