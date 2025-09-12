В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2

Заморозки и дожди ожидаются в регионе.

В Новосибирской области 13 сентября прогнозируются ночные заморозки до -2 °C и днём температура +14...+16 °C. Ночью температура будет +6...+8 °C, ветер северо-западный 4–6 м/с. Также ожидаются дожди.

На следующий день, 14 сентября, осадков не предвидится, но ночные заморозки сохранятся, а днём температура поднимется до +13...+18 °C. Воздух не прогреется выше +15 °C.

