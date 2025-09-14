82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 07:42
пробки
1/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 04:44
общество

Объявление о продаже котёнка каракеты за 300 тысяч рублей появилось в Новосибирске

Фото: avito.ru
В Новосибирске продается котенок редкой породы по кличке Буся за 300 тысяч рублей. Она родилась 3 февраля и имеет рыжеватый окрас. Внимание на объявление обратило издание «МК-Новосибирск».

Согласно информации от владельцы Буся чипирована, привита, имеет паспорт и родословную. На данный момент она не стерилизована.

Каракет — гибридная порода кошек, результат скрещивания каракала (степной рыси) и домашней кошки (чаще всего абиссинской).

Читайте также: чёрный котёнок по кличке Лютый живет вместе с новосибирскими бойцами на территории СВО.

0
Александр Борисов
журналист

