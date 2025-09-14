82.76% -1.2
сегодня 16:54
общество

В Новосибирске депутат Антонов заявил о криминальном беспределе на выборах

Фото: Сиб.фм
Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов выступил с громким заявлением о нарушениях и криминальном давлении на избирателей в 6-м округе в ходе выборов в Городской совет. По словам депутата, происходящее выходит за рамки обычных нарушений и напоминает «лихие 90-е».

В телеграм-канале Антонов утверждает, что его штаб подвергся массированной спам-атаке, а его помощники были задержаны полицией при попытке подать жалобу на избирательном участке. Депутат также сообщает о подкупе избирателей, подвозе подозрительных лиц к участкам и наружном наблюдении за его штабом.

«К людям, идущим на голосование, подходят "братки из 90-х" и предлагают продать свой голос за 1000 рублей», — заявил Антонов.

Он также отметил, что за ним лично следили «сомнительные граждане» во время обхода округа.

Антонов обратился в правоохранительные органы с требованием проверить данные о машинах, подвозящих избирателей, и факты подкупа.

Напомним, Сиб.фм ведёт онлайн с выборов.

Александр Борисов
журналист

