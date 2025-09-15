ВТБ Лизинг профинансировал спецтехнику для Осетровского речного порта

Осетровский речной порт — один из ключевых операторов грузоперевозок на реке Лена — обратился в ВТБ Лизинг за финансированием специальной техники на 23 млн рублей. Она обеспечит постоянный доступ к зонам разгрузки и погрузки грузов, уборку площадей с асфальтовым и цементобетонным покрытием и очистку лотковых зон.

Техника приобретена с использованием субсидии Минпромторга России на первоначальный взнос. Компания выбрала плавающую ставку финансирования, что позволит ей оптимизировать расходы на лизинг с учетом ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ.

«В 2025 году Ленское речное пароходство планирует перевезти около 1,5 миллиона тонн грузов, что отражает устойчивый спрос на водные перевозки в регионе. Реализация таких сделок способствует развитию речного транспорта на реке Лена, повышению логистической эффективности и поддержке экономического роста удалённых районов Якутии. ВТБ Лизинг готов содействовать развитию логистических операторов, в том числе в сегменте речных грузоперевозок, поддерживать компании отрасли в обновлении их технической базы», — рассказал Андрей Иванов, управляющий директор по лизингу автотранспорта и спецтехники ВТБ Лизинг.

Осетровский речной порт (ОРП) — важный логистический центр, через который проходит до 80% грузов для северных районов Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы. Свою эксплуатационную деятельность ОРП осуществляет на участке реки Лена протяжённостью 1980 км, от Усть-Кута до Якутска. Порт входит в группу компаний «Старвей», основным финансовым партнером которой является Группа ВТБ.

