Снимайте деньги в любом банкомате с картами Банка Акцепт

Банк Акцепт совершенствует инфраструктуру обслуживания: с 1 октября 2025 года клиенты банка смогут снимать и пополнять карты в любых банкоматах на территории России — независимо от их принадлежности. Теперь не нужно искать банкомат нужного цвета, если у вас карта Банка Акцепт — вы снимете деньги в любом банкомате по тарифам обслуживания как в сети банкоматов Банка.

Современный потребитель живет в режиме «здесь и сейчас». Он не хочет планировать, где снять деньги, как избежать комиссии или искать терминал с нужным логотипом. Он хочет решения, которое работает.

Банк Акцепт отвечает на этот запрос. Этот новый подход к предоставлениюсервиса, где на первом месте — клиент и его комфорт.

Кроме того, клиенты через мобильное приложение круглосуточно могут пользоваться продуктами Банка Акцепт. Оперативная обработка операций и высокий уровень безопасности личных данных, делают продукты Банка Акцент востребованными, по мнению экспертов «Выберу.ру».

