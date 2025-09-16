Территории роста обсудят на форуме в Новосибирске девелоперы и риелторы

10 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет III Сибирский форум «Строим будущее. Сибирь» — ключевое мероприятие для профессионалов рынка недвижимости.

Аудитория форума: девелоперы, застройщики, риелторы, инвесторы, управляющие компании, представители власти. В этом году форум поддержал Клуб недвижимости «Движение», подготовив для участников специальный Лекторий.

Одним из центральных событий форума «Строим будущее. Сибирь» станет «Выставка новостроек», на которой более 30 девелоперских проектов будут представлены широкой аудитории.

Форум соберет ведущих экспертов Москвы и Новосибирска, Сибири и Дальнего Востока, чтобы предоставить уникальную возможность для обсуждения стратегических вопросов развития отрасли, позволит изучить передовые практики, найти новые точки роста для бизнеса и обменяться опытом.

Основные темы форума:

— О недвижимости здесь и сейчас: стратегии лидеров в эпоху перемен.

— О ключевых трендах, которые формируют рынок недвижимости сегодня.

— О практиках и кейсах, которые уже доказали свою эффективность в отрасли

Хедлайнеры программы: Марат Манасян, Сергей Худовеков, Елена Князева, Татьяна Дёмина.

Специальные блоки на форуме выделены под обсуждение Комплексного развития территорий (Елена Князева), работу управляющих и сервисных компаний (Татьяна Дёмина), рынок элитной недвижимости (Людмила Костяйкина), новые стратегии продаж (Марат Манасян, Сергей Худовеков).

Участники форума смогут также посетить Лекторий Клуба недвижимости «Движение» (Максим Селезенев, Мария Кара, Елена Калинина, Ирина Гущина,) и принять участие в экспертном круглом столе с первыми лицами региональной власти и девелоперских компаний (тема: Комплексное развитие территорий).

Модератором обсуждения традиционно выступит признанный эксперт отрасли, обозреватель по недвижимости Business FM Валерия Мозганова.

Особый акцент будет сделан на нетворкинге: в специально организованной зоне участники смогут в неформальной обстановке завести полезные знакомства, обсудить актуальные темы и найти новых партнёров.

Организаторы формируют пул спикеров III Ежегодного форума, опираясь на запросы участников и самые важные тренды строительной отрасли. Следить за обновлениями и новыми именами можно на сайте форума.

Генеральные партнеры — компания «Талан» и Сервисная компания Андрея Малова «Прайм Хаус».

Все детали программы на сайте https://stroimsibir.ru

Сибирский форум девелоперов, застройщиков и риелторов «Строим будущее. Сибирь» — является ежегодным.

Это ключевое мероприятие для профессионалов в сфере недвижимости. Количество участников: более 600. В 2024 году оно собрало участников из Барнаула, Екатеринбурга, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Москвы, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Сочи и Томска, подтвердив интерес участников к программе и спикерам.

Участников ждут:

Актуальные темы и мощные спикеры

Лекторий Клуба недвижимости «Движение»

Креативные инструменты для решения задач рынка недвижимости

Успешные кейсы в сфере недвижимости

Выставка новостроек от застройщиков

Стенды партнеров

Нетворкинг-зона

Организаторы:

«ВМЕСТЕ!» Event Group — российская компания по организации деловых мероприятий.

Обладатель национальных премий «Событие года», BEMA и MICE 2023 с филиалами в Москве, Новосибирске, Красноярске и богатым опытом проведения международных и локальных мероприятий по всей России.

Представитель Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) в Сибирском регионе.

Группа компаний Status Media — ведущие деловые издания Новосибирска:

Недвижимость Новосибирска — специализированный журнал о региональном рынке недвижимости. Более 30 новостроек в каждом номере.

Бизнес-журнал Status — ключевое деловое издание Западной Сибири о первых лицах бизнеса и власти. Издается с 2006 года.

В числе инфопартнеров – Сиб.фм – главные новости Новосибирска и анонсы программы нашего мероприятия.

