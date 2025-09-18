82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 15:41
пробки
4/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня
18 сентября, 15:41
пробки
4/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 14:07
общество
Ипотечная программа НОВИКОМа признана лучшей на рынке

Фото АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Ипотечная программа «Первичный рынок» банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) возглавила рейтинг наиболее выгодных предложений на первичном рынке жилья в августе 2025 года. В исследовании федерального финансового маркетплейса «Выберу.ру» участвовали организации из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие ключевые показатели, как величина процентной ставки, размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет также включались условия ипотечного страхования и способы снижения ставки.

Помимо этого, эксперты «Выберу.ру» принимали во внимание правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга. Дополнительно учитывалась значимость кредитной организации на финансовом рынке.

Отметим, что в сентябре минимальная ставка по рыночной ипотеке в НОВИКОМе составляет 18,3%. При этом для участников мотивационной программы «Развитие», реализуемой банком на промышленных предприятиях-партнерах, доступна ипотека со ставкой от 12,1%.

Таким образом, на сегодняшний день ставки НОВИКОМа по ипотечному кредитованию остаются одними из самых низких на рынке. Готовится новая корректировка в связи с понижением Банком России ключевой ставки. Решение о сроках и снижении ставок будет приниматься в ближайшее время.

Галина Дидан
Журналист

