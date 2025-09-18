НОВИКОМ и Ассоциация «Нефтегазовый кластер» заключили соглашения на полях TNF-2025

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и Ассоциация «Нефтегазовый кластер» Тюменской области договорились о сотрудничестве в ходе Промышленно-экономического форума TNF-2025. Партнерство позволит обеспечить финансовую поддержку участникам ассоциации и укрепить экономический потенциал региона.

Одним из главных направлений в реализации договоренностей станет предоставление приоритетных условий обслуживания для предприятий, входящих в ассоциацию. Особое внимание будет уделено поддержке проектов, направленных на импортозамещение для нужд топливно-энергетического комплекса.

На сегодняшний день членами Ассоциации «Нефтегазовый кластер» являютсяболее 100 компаний, предоставляющих продукцию и услуги для нефтегазового сектора. В рамках соглашения НОВИКОМ будет осуществлять информационное сопровождение клиентов, консультируя их по вопросам действующих программ господдержки. Стороны намерены проводить совместные мероприятия, посвященные привлечению финансирования для реализуемых проектов.

«Для НОВИКОМа сотрудничество с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер» — это стратегический шаг в поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса. Мы видим свою задачу в том, чтобы предоставить компаниям надежный доступ к финансовым инструментам, необходимым для реализации проектов импортозамещения и внедрения новых технологий. Уверен, что совместная работа позволит укрепить промышленный потенциал региона и повысить конкурентоспособность отечественных производителей», — отметил Ильгиз Сабиткарамов, управляющий офисом НОВИКОМа в Уфе.

