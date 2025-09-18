Социальные проекты рядом с домом: «Пятёрочка» выделит 5 млн рублей на добрые дела

Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с фондом X5 Group «Выручаем» запускает второй сезон всероссийского конкурса социальных проектов «Отличные соседи» — про людей, которые делают жизнь во дворах и районах дружелюбной и удобной. Общий грантовый фонд — 5 млн рублей. Деньги можно направить на то, что нужно прямо сейчас: обустроить двор, помочь приюту для животных, организовать праздник для соседей, спортивные занятия или культурное событие.

Кто может участвовать

Подать заявку может практически каждый: инициативные группы и активные горожане старше 18 лет, сотрудники магазинов и офисов Х5, а также некоммерческие организации, ТОСы и бюджетные учреждения.

Важно: проект должен быть полезен соседям, работать и после окончания гранта, а не оставаться разовым событием.

Номинации конкурса

В этом сезоне две номинации:

- «Стань центром местного сообщества» — проекты, которые проходят прямо в магазине «Пятёрочка» или рядом с ним. Гранты: до 50 000 ₽ для жителей и сотрудников, до 120 000 ₽ для организаций.

- «Добрососедство рядом с домом» — проекты только для сотрудников Х5, которые делают жизнь вокруг дома лучше. Грант — до 50 000 ₽.

Темы и сроки

Конкурс охватывает семь направлений — от экологии и спорта до культуры, досуга и поддержки людей. Подача заявок до 30 сентября 2025. Реализовать проекты победители смогут с 10 ноября 2025 года по 12 января 2026 года.

Как подать заявку

До 30 сентября описать свой проект и отправить заявку на официальном сайте конкурса. Чтобы не запутаться, организаторы сделали поддержку:

- телеграм-канал с пошаговыми инструкциями, кейсами;

- эфиры экспертов в Zoom (23 и 26 сентября в 11:00 Мск), где можно онлайн задать вопросы;

- телеграм-бот с ИИ-помощником, который подскажет, как корректно оформить проект и ничего не упустить.

В прошлом сезоне конкурс помог воплотить самые разные идеи: в Балезино подростки учили пожилых финансовой грамотности, в Протвино жители создали мозаичные панно для туристического маршрута, в Ульяновске люди с инвалидностью представили театральный показ и коллекцию одежды, а в Воронеже школьники с РАС вместе с сотрудниками «Пятёрочки» учились совершать покупки и становились более самостоятельными. Истории 96 победителей — в телеграм-канале конкурса по хэштегу #Победители.

Конкурс реализуется в 75 регионах на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» в партнерстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». Поддержка местных сообществ - одно из приоритетных направлений ESG-стратегии Х5 Group.

Отправить заявку или узнать подробности можно на сайте.

