В Новосибирске женщинам назвали причины отказа в заключении контракта на СВО

Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай сделал заявление, касающееся требований к женщинам, желающим заключить контракт для участия в СВО.

Критерии отбора и медицинские ограничения

По словам Чугая, первоочередное внимание уделяется здоровью и физической подготовке кандидаток.

«Женщинам с хроническими заболеваниями, серьезными травмами в анамнезе или психическими расстройствами, скорее всего, будет отказано в заключении контракта. Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью, поскольку беременность или планирование беременности в ближайшем будущем являются весомым препятствием для службы в зоне боевых действий», – пояснил Сиб.фм Александр Чугай.

Специальности, востребованные в зоне СВО

Эксперт подчеркнул, что служба по контракту в зоне СВО предполагает выполнение различных задач, многие из которых требуют не только физической выносливости, но и специальных навыков. Наиболее востребованными являются медицинские работники (фельдшеры, медсестры), специалисты связи, операторы БПЛА, психологи и делопроизводители. Однако, даже при наличии необходимой квалификации, соответствие медицинским и психологическим критериям остается обязательным условием.

Александр Чугай отметил важность психологической устойчивости и способности адаптироваться к экстремальным условиям. Женщинам, склонным к панике, депрессии или имеющим проблемы с контролем эмоций, может быть отказано в службе. В условиях боевых действий крайне важна способность сохранять хладнокровие и принимать взвешенные решения под давлением.

Возрастные ограничения и образование

Возрастные ограничения для женщин, заключающих контракт, варьируются в зависимости от звания и должности, но, как правило, не превышают 45-50 лет, пояснил Чугай. Приветствуется наличие высшего или среднего специального образования, особенно в областях, связанных с медициной, связью или информационными технологиями.

Перед отправкой в зону СВО все женщины, заключившие контракт, проходят обязательное обучение и подготовку в учебных центрах. Программа подготовки включает в себя тактическую медицину, огневую подготовку, инженерное дело, психологическую подготовку и основы выживания в экстремальных условиях.

«Вопрос участия женщин в боевых действиях вызывает множество дискуссий и этических соображений. С одной стороны, женщины имеют право на равные возможности в защите своей страны. С другой стороны, необходимо учитывать специфические риски и трудности, связанные с участием женщин в боевых действиях», – считает спикер.

