ВТБ улучшает условия по краткосрочным и долгосрочным вкладам

С 19 сентября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткие (3-4 мес.) и длинные (от 1,5 лет) сроки. Изменения доступны новым вкладчикам ВТБ и действующим клиентам банка, которые разместят на депозит новые деньги. Одновременно с этим, банк сокращает ставки по вкладам на 6 месяцев и 1 год. Максимальная ставка составит 15,8% годовых.

«Мы приняли решение повысить доходность по вкладам для наших клиентов на ключевых для них сроках. Более 80% вкладов в нашем банке открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям — будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года. Параллельно мы повышаем ставки и на долгосрочные вклады, от полутора лет, чтобы поддержать и тех клиентов, кто настроен на стратегические сбережения», – отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

По прогнозам ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 17% к концу 2025 года и достигнет 67,2 трлн рублей. ВТБ с начала года нарастил вложения розничных клиентов до 11,1 трлн рублей, и ожидает, что к концу года объем пассивов превысит 12 трлн рублей.

Ставка 15,8% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на сроке 91 день и 120 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада в рублях от 1,5 млн. рублей в офисах Банка ВТБ, ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания с выплатой процентов в конце срока с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги», "Пакет услуг "Прайм+". Процентные ставки в рублях при открытии на минимальную сумму от 1,5 млн. рублей в офисах Банка ВТБ, ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания с выплатой процентов в конце срока на срок 91 день и 120 дней: базовая процентная ставка — 15,2% годовых, надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги», "Пакет услуг "Прайм+" — 0,6% годовых, итоговая процентная ставка с учетом надбавок — 15,8% годовых.

ВТБ-Вклад: валюта вклада рубли и китайские юани; срок вклада определяется вкладчиком от 2 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов на выбор вкладчика; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей/1 тыс. китайских юаней при открытии в ВТБ-Онлайн, в устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей/5 тыс. китайских юаней при открытии в офисах Банка; в устройствах самообслуживание открытие возможно только в рублях; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса/размера неснижаемого остатка. Продление вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».

Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 19.09.2025.

