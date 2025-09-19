Новогодний Новосибирск ждёт неделя ледовых спектаклей от мировых звезд

Новосибирск готовится к встрече с чемпионами! С 5 по 9 января в городе пройдет неделя ледовых шоу, в которых примут участие олимпийские чемпионы, мастера спорта и артисты мирового уровня. Два грандиозных представления — «12 месяцев» и «Настоящий Щелкунчик» продемонстрируют высочайший класс российского фигурного катания.

Откроет ледовую неделю волшебная история «12 месяцев», которую представляет олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая и ее проект «ЛЕД ЭТО». Зрителей ждет знакомый с детства сюжет, переосмысленный в динамичном и красочном ледовом формате. Атмосфера новогоднего чуда, оригинальная музыка и танец всех времен года создадут неповторимое зрелище для всей семьи.

«12 месяцев» 5, 6 и 7 января, легендарный ЛДС «Сибирь» билеты уже в продаже.

А 9 января в новой Сибирь – Арене новосибирцев ждёт настоящая спортивная феерия — шоу «Настоящий Щелкунчик». Над ним работала команда профессионалов, стоявших у истоков жанра «ледовый мюзикл» в России. Хореограф-постановщик — олимпийский специалист Никита Михайлов, работавший с Евгением Плющенко и Татьяной Навкой. В спектакле задействованы победители мировых соревнований, а техническое оснащение шоу, над которым трудился Артем Таболин (участник проектов «Олимпиада в Сочи-2014», «Формула-1»), поражает своим масштабом. Озвучивают персонажей звезды театра и кино Александр Устюгов и Теона Дольникова — Купить билет.

Два разных по стилю, но одинаково зрелищных представления подарят новосибирцам и гостям города незабываемые эмоции и станут ярким событием зимних каникул. Билеты на оба шоу уже в продаже.

Не упустите шанс увидеть настоящее ледовое волшебство!

