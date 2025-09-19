Возможности НОВИКОМа для экспортеров заинтересовали участников форума в Рязани

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) презентовал возможности финансово-кредитной поддержки экспортеров на сессии по экспорту продукции гражданского и двойного назначения. Мероприятие было организовано Госкорпорацией Ростех во Владимирской и Нижегородской областях в рамках форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». В дискуссии приняли участие представители крупных производственных компаний.

В своем выступлении управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева рассказала о том, что в рамках государственных программ банк Ростеха выступает кредитором производства экспортной продукции, в том числе с использованием предэкспортного финансирования, аккредитивов и факторинга. Банк участвует в финансировании российского экспорта и импорта под страховое покрытие ЭСКАР.

Для клиентов банка доступна платформа-агрегатор для выполнения обязательств по международным контрактам, позволяющая выбирать оптимальные схемы взаиморасчетов в различных валютах. Среди ее основных преимуществ – прозрачность операций, оптимальные комиссии, безопасная передача чувствительных данных и индивидуальное сопровождение на всех этапах сделки.

Кроме того, НОВИКОМ осуществляет льготное кредитование совместных проектов производителей из стран Евразийского экономического союза. У российских компаний есть возможность получить субсидию при кооперации с партнерами из не менее чем двух других стран – членов ЕАЭС.

«Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, НОВИКОМ предлагает широкий спектр инструментов: от финансирования оборотных средств до гарантий по экспортным контрактам и поддержки импорта промышленной продукции. Таким образом, мы вносим свой вклад в решение глобальной задачи – помогаем российскому бизнесу преодолеть ключевые барьеры при выходе на международные рынки», — подчеркнула управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

VIII деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» ― крупнейшее международное событие региона в экономической сфере. В форуме принимают участие свыше 300 представителей власти, институтов развития, дипмиссий и предпринимательского сообщества. Эксперты обсуждают ситуацию в мировой торговле, формирование новых экспортно-импортных потоков, установление деловых связей. Помимо России, география участников охватывала Беларусь, Китай, Кубу, Вьетнам, Иран, Узбекистан, Таджикистан, Саудовскую Аравию, Чили, Парагвай, Доминиканскую Республику, Колумбию.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFJxYFAQ