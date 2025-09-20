82.76% -1.2
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске военный эксперт Чугай отреагировал на новость о всеобщей мобилизации с 21 сентября 2025 года

Фото: BFM-Новосибирск
В Новосибирске военный эксперт Александр Чугай опроверг слухи о всеобщей мобилизации с 21 сентября 2025 года, назвав их «информационным вбросом, направленным на дестабилизацию обстановки».

Чугай отметил, что распространяемые в социальных сетях и мессенджерах сообщения ссылаются на некие «утечки» из Министерства обороны, однако не содержат никаких конкретных подтверждений. По его словам, подобная дезинформация регулярно появляется в преддверии крупных военных учений или значимых государственных дат.

«Цель этих вбросов очевидна – посеять панику среди населения, подорвать доверие к органам власти и создать социальную напряженность. Мы видим, как подобные методы активно используются для влияния на общественное мнение», – прокомментировал военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

В качестве аргументов против возможности мобилизации Чугай привел следующие факторы: успешную реализацию программы по привлечению контрактников, достаточный уровень текущей укомплектованности армии, а также отсутствие непосредственных военных угроз для территории Российской Федерации.

Он также призвал граждан критически относиться к информации, поступающей из непроверенных источников, и доверять только официальным заявлениям государственных органов.

«Важно помнить, что в условиях информационных войн ключевую роль играет критическое мышление и умение отличать правду от лжи», – заключил Чугай.

Напомним, 21 сентября будет три года со дня объявления частичной мобилизации в России.

Денис Дычаковский
Журналист

