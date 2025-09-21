Новосибирец умер после комы в Турции

57-летний мужчина скончался в Турции 19 сентября. Он отправился на отдых с семьей, но 28 июля у него случился критический приступ.

О случившемся изданию АиФ-Новосибирск сообщила Наталья, вдова Алексея.

В последний день отпуска мужчина начал жаловаться на сильную головную боль, а затем потерял сознание. Ему вызвали неотложную помощь, и медики доставили его в больницу в Анталии. Во время транспортировки у мужчины произошел разрыв аневризмы. После хирургического вмешательства пациента погрузили в состояние искусственной комы.

Врачи постоянно оказывали Алексею лечение, направленное на снятие отека, проводили томографические исследования и наблюдали за динамикой его состояния. Наталья консультировалась с докторами из России, которые выражали надежду на его пробуждение. К сожалению, 19 сентября наступила смерть, и сейчас женщина пытается организовать перевозку тела на родину.

«Прошло трое суток с момента кончины Алексея. Его тело все еще находится в больнице. Мне не предоставляют информацию о сроках транспортировки домой. Страховая компания пока не сообщает точную дату. Мое единственное желание – похоронить его в родном Новосибирске. Из-за этой неопределенности я не могу приступить к подготовке к похоронам», – поделилась своим горем Наталья в интервью АиФ-Новосибирск.

