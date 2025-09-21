ВСК взыскал 500 000 рублей с террориста «Крокуса» из Новосибирска

Страховая компания ВСК добилась судебного решения о взыскании 500 тысяч рублей с террориста, участвовавшего в атаке на «Крокус», который совершил наезд на ребёнка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей компании, страховой дом ВСК произвёл выплату в размере полумиллиона рублей семье мальчика, пострадавшего от действий террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» в 2024 году, когда те скрывались с места преступления на автомобиле.

После осуществления страховой выплаты, компания инициировала судебное разбирательство, чтобы взыскать данную сумму с лица, ответственного за произошедшее. В страховой компании подчеркнули, что компенсация была предоставлена в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для возмещения вреда, нанесённого жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Суд поддержал исковые требования ВСК в полном объёме. Однако, по информации от компании, пока отсутствует информация о получении судебного решения и фактическом поступлении взысканных средств.

Ранее стало известно, что Далержон Миpзoев*, один из террористов, причастных к теракту в «Крокусе», признался в намеренном наезде на ребёнка на пешеходном переходе во время бегства с места преступления. В ходе допроса он заявил о преднамеренном характере своих действий и желании причинить вред всей семье.

*Лицо, включенное Росфинмониторингом в список лиц, причастных к террористической деятельности или экстремизму.