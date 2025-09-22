Финал Премии ЗОЖ-2025

24 августа в концертном комплексе имени Маяковского прошла яркая церемония финала седьмого сезона Премии ЗОЖ.

Гостей встречали фотозоны, красная дорожка и концертная программа со звёздными артистами. Главным моментом вечера стало объявление победителей — людей и семей, которые своим примером вдохновляют окружающих вести здоровый и активный образ жизни.

Совсем скоро старт 8-го сезона Премии ЗОЖ, следите за новостями на премиязож.рф.

ВК премии: vk.com/premiumzozh

Контакты:

‪+7 913 726‑99‑16‬ (Вацап)

‪+7 913 783-25-39

Реклама. ИП Заливчая Олеся Александровна ИНН 543151524473 Erid:2W5zFK8ZLMW