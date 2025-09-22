Новосибирский военный эксперт Александр Чугай выступил с заявлением, в котором четко обозначил причины, делающие процесс демобилизации нереалистичным в 2025 году.

Демобилизация в условиях продолжающегося конфликта практически невозможна без серьезного ущерба для обороноспособности страны, говорит эксперт.

«Представьте себе ситуацию, – говорит он, – когда мы одновременно выводим из зоны СВО значительное количество подготовленных бойцов и не имеем достаточного количества обученных резервов для их замены. Это создаст опасный вакуум, которым немедленно воспользуется противник».

Следующим важным аргументом, который привел эксперт, стала необходимость удержания освобожденных территорий.

«Просто освободить – это полдела, – подчеркнул Чугай. – Необходимо обеспечить безопасность местного населения, восстановить инфраструктуру и поддерживать порядок. Для этого требуется значительное военное присутствие, которое не может быть одномоментно сокращено».

Он отметил, что вывод войск из этих регионов неминуемо приведет к дестабилизации обстановки и создаст благоприятную почву для активизации диверсионных и террористических групп.

Кроме того, Чугай обратил внимание на процесс подготовки новых военнослужащих.

«Подготовка квалифицированного солдата – это не вопрос нескольких недель, – заявил он в интервью Сиб.фм. – Это требует времени, ресурсов и опытных инструкторов. У нас нет возможности быстро и безболезненно заменить опытных бойцов, прошедших через огонь СВО, новобранцами, не имеющими боевого опыта».

Он добавил, что даже при ускоренной подготовке качество обучения неизбежно пострадает, что негативно отразится на боеспособности подразделений.

Еще одним фактором, препятствующим демобилизации, по мнению эксперта, является текущая геополитическая обстановка.

«Мы живем в мире, где угрозы возникают постоянно и непредсказуемо, – подчеркнул Чугай. – СВО – это лишь один из элементов более широкой картины. Сокращение численности Вооруженных сил в такой ситуации – это неоправданный риск, который может иметь катастрофические последствия для национальной безопасности».

