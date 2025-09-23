82.76% -1.2
сегодня 14:43
общество
Аргентинская страсть в сибирской осени: известное шоу «FREEDOM» покорит Новосибирск

Фото ИП Виганд Е.С.
Этой осенью Новосибирск ждет уникальное культурное событие. 7 октября сцена кинотеатра имени Маяковского на один вечер станет эпицентром неукротимой аргентинской энергии благодаря всемирно известной труппе Los Potros Malambo. Они представят свое шоу «FREEDORM», покорившее Дженнифер Лопес и Cirque du Soleil, в единственном выступлении для сибирской публики.

В 19:00 зрителей ждет мощное представление, в котором многовековые традиции мужского танца маламбо — исторического наследия аргентинских гаучо — переплетаются с современной хореографией. Шоу поразит виртуозным жонглированием боласами (традиционным оружием ковбоев), огненными ритмами сапатео, когда каблуки выбивают настоящую барабанную дробь, а также сплавом фламенко, танго и актуальных ритмов. Все это дополняется живой музыкой на народных инструментах и впечатляющими визуальными эффектами.

Фото Аргентинская страсть в сибирской осени: известное шоу «FREEDOM» покорит Новосибирск 2

Двенадцать танцоров продемонстрируют невероятную синхронность и гипнотическую энергетику, представив не просто танец, а полноценный спектакль об аргентинской душе — от яростной экспрессии до лирических моментов. Особая гордость труппы — участие в проекте Дженнифер Лопес «Q'Viva: The Chosen» и сотрудничество с Cirque du Soleil. Их мировое турне уже покорило США, Китай и Европу, и теперь очередь Новосибирска.

Этот вечер станет уникальным шансом совершить путешествие в пампасы, не покидая Сибири, и зарядиться зажигательными ритмами, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Шоу «FREEDOM» — это идеальный способ провести осенний вечер и познакомиться с аутентичной культурой Аргентины через высочайшее исполнительское искусство.

Билеты уже в продаже.

Категория 12+

Реклама ИП Виганд Е.С. ИНН 540423866907 Erid:2W5zFK7QVXE

Галина Дидан
Журналист

