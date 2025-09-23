Элитный отель проиграл суд новосибирской беременной клиентке

Осенью 2024 года семья из Новосибирска с девятимесячным ребёнком столкнулась с крайне неприятной ситуацией в пятизвёздочном отеле «Хвоя в горах» в Алтайском крае.

Супруги заплатили 41 400 рублей за двухдневное проживание, однако их отдых был сорван практически сразу. Уже на следующее утро после заселения в комплексе отключили электричество и холодную воду.

Отсутствие базовых удобств создало критические трудности для родителей с маленьким ребёнком. Молодая мама лишилась возможности стерилизовать детскую посуду, приготовить питание и искупать младенца. Также перестали работать все электроприборы, наличие которых было обещано при бронировании. Поскольку ситуация не исправлялась, семье пришлось досрочно покинуть отель.

Несмотря на вынужденный отъезд, администрация комплекса отказалась вернуть деньги за неиспользованные вторые сутки, стоимость которых составила 20 700 рублей. В качестве причины представители отеля ссылались на истечение расчётного часа.

После того как претензия к руководству с требованием вернуть средства и компенсировать моральный вред была проигнорирована, супруги обратились в суд. Судебные органы полностью поддержали позицию потребителей, признав отказ в возврате денег неправомерным. В итоге по решению суда владелец туркомплекса выплатил семье 90 445 рублей.