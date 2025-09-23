ИИ — помощник, а не агрессор: «Ростелеком» наградил автора лучшей работы об использовании нейросетей для защиты от кибермошенников

«Ростелеком» отметил лучшие работы о цифровых технологиях и достижениях молодых сибиряков в рамках церемонии награждения XX Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Юбилейное мероприятие, собравшее журналистов со всех регионов СФО, прошло в студии ГТРК «Новосибирск» и транслировалось в прямом эфире на канале «Сибирь 24».

Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе:

«Сегодня мы с вами подводим итоги юбилейного конкурса. Он привлек лучших представителей средств массовой информации, задал вектор развития, вектор служения Отечеству. Убеждён, что “Сибирь.ПРО” ждёт большое будущее, и участникам проекта – настоящим профессионалам, энергичным, ищущим и неравнодушным – предстоит ещё многое сказать своей аудитории».

Компания «Ростелеком» много лет выступает генеральным партнером конкурса и поддерживает номинации «Цифровая Сибирь» и «Молодая Сибирь». В этом году лучшим материалом о технологиях был признан сюжет корреспондента 12 канала Юлии Думановой из Омска. Работа рассказывает о применении искусственного интеллекта для противодействия киберпреступлениям.

Юлия Думанова, победитель номинации «Цифровая Сибирь»:

«Я представила на конкурс фильм про искусственный интеллект. Начинали мы с того, чтобы рассказать, как ИИ используют мошенники, но оказалось, что сейчас уже и правоохранительные органы, и банки используют нейросети, чтобы защитить нас от угроз».

Вручая награду, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин отметил, что искусственный интеллект — в первую очередь помощник, а не агрессор, но к нему нужно относится ответственно.

Победу в номинации «Молодая Сибирь» среди авторов печатных и интернет СМИ одержала Дарья Костицына из газеты «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». Она рассказала о молодом пилоте авиакомпании «Северсталь» Анастасии Тушенковой. В категории «Журналист электронного СМИ» лучшим стал видеосюжет корреспондента ГТРК «Кузбасс» Остапа Григорьянца. Героем материала стал кузбасский школьник, который изобрел прибор для поиска людей в лесу по звуку.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для “Ростелекома” большая ценность быть частью сообщества “СибирьПРО”, так как всех нас объединяет общая цель — процветание сибирского региона. Мы видим в журналистах партнеров, которые остро чувствуют потребности общества и раскрывают в работах самые злободневные темы».

После церемонии награждения победителей ХХ Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ждет пятнадцатая «Сибирская медианеделя». Они отправятся в пресс-тур в Красноярск и посетят ряд ключевых объектов региона, в том числе новый учебный класс «Ростелекома» в Красноярском колледже радиоэлектроники и информационных технологий.

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFG51ePr