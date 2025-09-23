«Медиапарк» для креативных индустрий откроется в Академпарке Новосибирска

В 2026 году на территории новосибирского Академпарка будет создан кластер креативных индустрий «Медиапарк».

В его стенах разместятся производственные студии известных кинокомпаний «Москино» и «Союзмультфильм», а также павильон «Фабрики научного кино». Как сообщила на презентации руководитель кластера Лада Юрченко, общая площадь нового многофункционального пространства составит 28 тысяч квадратных метров.

Этот проект станет частью масштабного расширения Академпарка, в рамках которого ранее было анонсировано строительство пяти новых производственных корпусов. Общий объем инвестиций в развитие территории оценивается в 8 миллиардов рублей. Из этой суммы примерно 3 миллиарда составят бюджетные ассигнования, направленные на создание необходимой инженерной и производственной инфраструктуры.

Ожидается, что реализация инициативы позволит создать в регионе не менее двух тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест. По прогнозам, к 2032 году налоговые отчисления от деятельности резидентов «Медиапарка» и связанных с ним предприятий могут превысить 8 миллиардов рублей.

Академпарк, успешно работающий с 2006 года, является ключевым элементом инновационной экономики Новосибирской области. На сегодняшний день он объединяет более 330 компаний-резидентов, в которых трудятся свыше 9, 4 тысячи специалистов. По итогам 2024 года совокупная выручка резидентов достигла 64 миллиардов рублей, продемонстрировав рост на 15, 7% по сравнению с показателем годичной давности.