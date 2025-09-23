82.76% -1.2
вчера 23:01
экономика

Мэрия Новосибирска реализовала помещения муниципальных аптек за 178 млн рублей

В Новосибирске состоялись торги по реализации недвижимого имущества, высвободившегося после реорганизации муниципальной аптечной сети.

По итогам аукциона новые собственники были найдены для шести из восьми коммерческих помещений.

Объекты, выставившие на продажу, ранее входили в состав городской аптечной сети, которая в прошлом году была преобразована в АО. В процессе этой реструктуризации из первоначальных 55 аптечных пунктов продолжили функционировать лишь 18, а 37 были закрыты. Стартовая цена восьми лотов, предложенных на сентябрьских торгах, находилась в диапазоне от 7 до 36 миллионов рублей. Два объекта, расположенные на улицах Новоуральской и Бетонной, не привлекли покупателей. В то же время за остальные шесть помещений между участниками развернулась активная конкуренция, что существенно повысило итоговую стоимость сделок.

В результате были проданы помещения по следующим адресам: ул. Крылова, 15; ул. Большевистская, 34; ул. Вокзальная магистраль, 5; ул. Титова, 13; ул. Кропоткина, 126/1 и проспект Дзержинского, 75. Эти сделки принесли в городской бюджет 177,7 миллиона рублей, что почти на 58 миллионов рублей превысило общую начальную стоимость данных лотов, составлявшую 120 миллионов рублей.

Денис Дычаковский
Журналист

