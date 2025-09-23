В Новосибирской области 24 сентября жители возникнут сбои в телевещании

Профилактические работы на телевидении пройдут в период с 10:43 до 10:44. Речь идет о каналах 1 мультиплекса.

Власти Новосибирской области предупреждают население о возможных кратковременных сбоях в трансляции телевизионных каналов 24 сентября. Информацию распространила пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что технические работы на телевизионном оборудовании запланированы на период с 10:43 до 10:44. Под отключение попадут каналы, входящие в состав первого мультиплекса.

Помимо кратковременного отключения телеканалов, возможны незначительные помехи в радиоэфире. Специалисты рекомендуют в указанный период времени воздержаться от использования телевизора и радиоприемника.

В случае возникновения каких-либо вопросов или затруднений, связанных с трансляцией теле- и радиосигнала, жители Новосибирской области могут обратиться в службу технической поддержки.

После завершения технических работ трансляция телевизионных каналов первого мультиплекса будет возобновлена в полном объеме.