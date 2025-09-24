Финансовая помощь с гарантией надежности

Центр финансовых решений «Ваш инвестор» впервые получил оценку кредитоспособности «rub+ прогноз позитивный» от кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». Объясняем, почему это важно для каждого, кто пользуется финансовыми услугами.

Для начала, что такое рейтинг кредитоспособности? Это независимый «знак качества» компании. Если у компании высокий рейтинг, то клиент может быть уверен, что его деньги или инвестиции находятся в руках устойчивой и управляемой организации, которая с меньшей вероятностью столкнется с финансовыми проблемами или банкротством. Чем выше рейтинг – тем лучше для репутации компании, и тем надежнее ее позиция на рынке.

«Ваш инвестор» получил рейтинг с низкой степенью риска и позитивным прогнозом. Эксперты положительно оценивают перспективы компании на рынке. В «Ваш инвестор» уже планируют дальнейшие действия:

«В рамках укрепления конкурентных позиций и обеспечения устойчивого роста на следующий год запланирована реализация ряда ключевых инициатив. Стратегические усилия будут сфокусированы на развитии системы риск-менеджмента, диверсификации продуктового портфеля и оптимизации бизнес-процессов с четким распределением зон ответственности. Данные меры направлены на повышение операционной эффективности и укрепление рыночных позиций компании», — рассказала финансовый директор компании «Ваш инвестор» Вероника Савина.

Какую финансовый продукт мы готовы предложить уже сейчас? Запустили льготный тариф “Заем под 0%”. По данному тарифу не начисляются и не выплачиваются проценты за пользование займом в первый месяц действия договора займа. Заем под залог авто можно получить как наличными, так и на карту клиенту в офисах компании. И доступно досрочное погашение займа под ноль, сразу после получения денег в первый месяц. Клиенты не только быстро решают свои финансовые вопросы, но и получают возможность воспользоваться беспроцентным пользованием займом в течении первого месяца. А также возможно частичное погашение, чтобы уменьшить сумму возврата заемных средств. Главное, оценивайте свои финансовые возможности и риски!

Займы предоставляет Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ЦФР ВИ» (сокр. ООО МФК «ЦФР ВИ»), ИНН 5407967714, ОГРН 1175476112646. Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций: № 1803550008909 с 25.09.2018. Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 55, оф. 408. С 10.12.2021 ООО МФК «ЦФР ВИ» является членом саморегулируемой организации Союза микрофинансовых организаций «микрофинансирование и развитие» либо сокращенное наименование СРО «МиР», Регистрационный номер в реестре 54001230, дата вступления 10.12.2021, адрес — 107078, г. Москва Орликов переулок, д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 11, info@npmir.ru телефон +7 (495) 258-8705.

Реклама ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714 Erid:2W5zFG6ZzwJ