Здоровье детей под контролем: полезные перекусы от «Диа-Веста» в учебных заведениях

Новосибирская компания «Диа-Веста» запустила новую инициативу по обеспечению детских садов и школ качественными продуктами детской линии торговой марки «Всегда Можно». Цель программы — восполнить нехватку витаминов и микроэлементов у детей дошкольного и школьного возраста, поддерживая их иммунитет и физическое развитие.

Детская линия продуктов «Всегда Можно» обогащена важными веществами, такими как витамин D, витамин С, йод и кальций. Эти элементы играют ключевую роль в формировании крепких костей, здоровых зубов и иммунной системы, предотвращая заболевания, вызванные недостатком питательных веществ.

Компанией было организовано регулярное снабжение учебных заведений специальными батончиками и снековой продукцией, предназначенными для здоровых перекусов. Каждый продукт разработан с учётом рекомендаций педиатров и соответствует современным нормам содержания витаминов и минералов.

Эта инициатива стала важной частью общероссийского движения за укрепление здоровья молодого поколения. Теперь дети смогут получать необходимое количество полезных веществ прямо в школе и детском саду, помогая родителям следить за правильным питанием своего ребёнка вне дома.

