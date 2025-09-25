Как девелоперы в Новосибирске закладывают традиции добрососедства

Большая часть жителей многоквартирных домов хотят, чтобы общение с соседями стало более дружелюбным, говорят социологи. Девелоперы в Новосибирске помогают формировать дружелюбную социальную среду в новых кварталах.

В конце лета в эко-квартале «На Кедровой» прошло не просто открытие фонтана, а настоящий праздник добрососедства.

Добрососедство — это не только эмоциональный комфорт, приятное общение, но и социальная безопасность, ведь когда люди знают друг друга, они чувствуют себя более защищенными.

Во многом основы добрососедства в новых кварталах закладывается стараниями девелоперов, когда территория проекта становится точкой притяжения для жителей и дает десятки сценариев для общения и дружбы.

Благоустроенные дворы, зоны отдыха для всего квартала, игровые площадки и зеленые зоны служат местом для общения, укрепляют социальные связи и формируют здоровую, дружелюбную атмосферу. Так, согласно опросу, ВЦИОМ, каждый третий житель многоквартирного дома (32%) общается с соседями в зоне отдыха во дворе, а также во время прогулок с детьми (13%), в магазинах (14%), парках (8%), во время игр с питомцами на площадках (11%).

— Уютный квартал — это, прежде всего, доброжелательное и приятное окружение. В августе мы организовали в эко-квартале «На Кедровой» большой семейный праздник — открытие сухого фонтана, — рассказали в ГК «Расцветай».— Цель мероприятия — не только презентация одной из «точек притяжения» придомовой территории, но и знакомство и общение новоселов друг с другом, потому что общие впечатления и эмоции — лучший фундамент для создания дружеских, соседских отношений.

Озеленение в эко-квартале «На Кедровой» предполагает как сохранение уже существующих насаждений, так и высадку новых.

Эко-квартал «На Кедровой»— пример удачного обустройства локации добрососедства. Девелопер оборудует в около 7 га дворов с лаунж-пространствами, беговыми дорожками, спортивные ворк-аут комплексами. Центральная площадь с сухим фонтаном — одна из ключевых локаций эко-квартала, вблизи разместятся кафе с летними верандами, аллеи для прогулок. Также в квартале сохранено большое число взрослых деревьев во дворах комплекса — у жителей есть свой «домашний» лес, доступный для безопасной прогулки. В рощицах разместят скворечники и кормушки, где будет удобно наблюдать за птицами и кормить их.

— Мы считаем, что хорошо организованная среда в современном квартале решает еще одну из важных проблем современного общества, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай»,— это формирование «живых» социальных связей у детей. Мы уверены, что чем более разнообразной и интересной для ребенка будет среда квартала, тем больше времени он будет гулять и общаться со сверстниками.

По мнению родителей, современным детям не хватает живого общения со сверстниками (17%), физической активности, спорта и прогулок (18%). Это данные социологов ВЦИОМ. В индустриальном обществе дети все меньше проводят времени на улице: по исследованиям аналитиков, за смартфонами и планшетами они просиживают 4–5 часов в день, а на улице гуляют 60 –165 минут в день.

В эко-квартале «На Кедровой» предусмотрено много активностей для детей.

В эко-квартале «На Кедровой» для малышей предусмотрена большая песочница, зона тихих игр, лабиринт и сенсорный сад, для ребятишек постарше — скалодром, зона природного спорта с игровым оборудованием из дерева и природных материалов. Центром притяжения для маленьких жителей квартала станет большой плейхаб с огромной песочницей, качелями, разными «фишками» для детского досуга и игровой скульптурой «Динозавр».

