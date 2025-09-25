Каждый день 10 студентов из общежитий Новосибирска подключают интернет от «Ростелекома»

«Ростелеком» зафиксировал повышенный спрос на домашний интернет среди студентов Новосибирска в начале учебного года. По данным компании, в августе-сентябре к Сети подключились 540 молодых людей, проживающих в общежитиях вузов, — это в среднем 10 абонентов в день. Также 277 студентов, переезжая в другие комнаты, воспользовались опцией бесплатного переноса услуги.

Такая востребованность в первую очередь связана с началом учебного года и стремлением наладить образовательный процесс. Всего интернетом «Ростелекома» пользуются жильцы 52 студенческих общежитий Новосибирска, большая часть которых относится к СибГУТИ, СибУПК, НГАУ, НГТУ, НГПУ и НГМУ.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Молодые люди — это, как правило, продвинутые пользователи, которые в цифровом мире чувствуют себя уверенно, активно пользуются всеми его возможностями. Они ценят стабильный сигнал и высокую скорость по доступной цене, и мы, как крупнейший в России интернет-провайдер, готовы предложить такие условия».

Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Наша компания предлагает широкую линейку тарифных планов домашнего интернета, что позволяет каждому новосибирцу выбрать оптимальное для себя решение. Сейчас мы предоставляем новым абонентам возможность протестировать наши услуги бесплатно в течение 30 дней, подключив тариф “Технологии выгоды. Тест-драйв”».

