Roblox и WhatsApp* лидируют среди приложений для детей в Новосибирской области

TikTok и Likee не возглавили строчки рейтинга.

По информации, предоставленной «Лабораторией Касперского» в «РБК-Новосибирск», наиболее востребованные мобильные приложения у новосибирских детей в период с января по август 2025 года — Roblox (21%), WhatsApp* (17%), TikTok (14%), Telegram (12,5%) и Likee (12%). Эти цифры основаны на обезличенной статистике сервиса Kaspersky Safe Kids.

Для сравнения, в Томской области лидирует TikTok (16,5%), за которым следуют WhatsApp* (15,6%) и Roblox (15,5%).

Если говорить о стационарных компьютерах, то юные жители Новосибирской области чаще всего выбирают Yandex (21%), Roblox (20%), Google Chrome (18%), Steam (9%) и Microsoft Edge (8%).

Важно подчеркнуть, что эти данные получены на основе анализа времени, проведенного детьми в приложениях на устройствах под управлением Android, а также посещаемости различных веб-сайтов на платформах Windows и macOS.

*Meta (материнская компания WhatsApp) признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.