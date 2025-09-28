В Новосибирске ищут 44-летнего сибиряка, который исчез 12 сентября

Больше двух недель пропавший не выходит на связь, может находиться в Омске или же в Новосибирске.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропавшем 12 сентября Алексее Беляеве. 44-летний мужчина не выходит на связь – может находиться в Омске или же в Новосибирске.

Приметы: рост 176 см, телосложение – худощавое, волосы – русые, глаза – карие. Что касается одежды – чёрная куртка, чёрный спортивный костюм.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Беляева, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (горячая линия отряда «Лиза Алерт») или 02/102 (полиция). Любая информация может оказаться решающей в поисках.



