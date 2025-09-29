Семья Кадышевых зажгла «Сибирь-Арену» 29 сентября: 50 кадров ажиотажного концерта

Концерт Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в новосибирской «Сибирь-Арене» стал настоящим праздником народной культуры. Все билеты были распроданы, а атмосфера в зале напоминала масштабные народные гуляния.

Особенностью вечера стало активное участие публики в создании особой атмосферы. Многие зрители пришли в традиционных русских костюмах — кокошниках, сарафанах и косоворотках. Группа девушек из Иркутска специально подготовила для концерта самодельные головные уборы, устроив на выступлении тематический девичник.

Кадышева представила программу из своих главных хитов, включая «Течёт ручей», «Широка река», «Виновата ли я» и «Бабье лето». Кроме того, с ней выступал ее сын Григорий.

Заметным моментом вечера стала трогательная сцена, когда артистка спустилась со сцены и подарила поклоннице в кокошнике кольцо с собственной руки. Этот жест вызвал бурю эмоций в зале и стал символом особой связи певицы с публикой.

Во время исполнения одной из песен зрители спонтанно организовали большой хоровод в центральном проходе арены, создав зрелище, достойное настоящих народных гуляний.

Артистка четыре меняла сценические образы. Начав выступление в зеленом платье с традиционной вышивкой, затем сменила его на белое с золотым узором. Третье платье — ещё одно белое, но с более сложным и масштабным орнаментом. Завершила концерт Кадышева в ярком зелёном наряде, который стал эффектным финальным аккордом.