Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»

26 сентября в «Эко-парке «Обской» города Обь Новосибирской области состоялась торжественная церемония закладки двух аллей: «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества». Аллеи заложены по инициативе Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, при содействии администрации г. Оби и финансовой поддержке Банка Уралсиб.

На торжественном мероприятии по случаю закладки аллей выступил Глава города Оби Новосибирской области Павел Витальевич Буковинин, который отметил важность создания эко-парка для жителей города.Более трехсот саженцев декоративных кустарников, деревьев и цветов были высажены представителями администрации города Обь, педагогами, учащимися, ветеранами вооруженных сил и сотрудниками Банка Уралсиб. Целью данной акции стало желание выразить благодарность и уважение педагогам — воспитателям муниципального образования и ветеранам вооруженных сил, создать памятные места для жителей города, символизирующие преемственность поколений, а также подчеркнуть важность сохранения исторической памяти. В завершении акции все участники получили памятные монеты от Банка Уралсиб.



«Нам важно быть социально значимыми партнерами в регионе где работает Банк УРАЛСИБ. Поэтому мы организуем или активно участвуем в целом ряде социально значимых проектов иинициатив. Банк и в дальнейшем будет развивать сотрудничество в этом направлении, поддерживать социальные инициативы, предлагать собственные проекты», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

