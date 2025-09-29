От новичка до профессионала: школа «Динамо» готовит новосибирских детей к большому спорту

Ученики детской спортивной школы могут попасть в сборную большого футбола.

Футбол как вид спорта универсален и подходит для всех. Он предоставляет отличную возможность для профессионального развития, учит детей общению, помогает находить новых друзей и формирует физическую подготовку. Футбол служит мощным социальным трамплином, позволяя адаптироваться и выстраивать отношения со сверстниками. При этом пол не имеет значения – в футбольной школе «Динамо» играют команды как мальчиков, так и девочек.

Особой гордостью «Динамо» является сотрудничество с известными тренерами, которые зарекомендовали себя в мире спорта: Сергей Сергеевич Мостовой-сын и отец Сергей Анатольевич Мостовой. Оба тренера являются заслуженными спортсменами.

Сергей Мостовой-старший вывел женскую команду из Новосибирска в молодежную сборную России по футболу. В Новосибирске женский футбол лишь начинает делать первые шаги по развитию, что дает дополнительные перспективы для профессионального роста.

Футбольный клуб – это не только профессиональная команда, но и Академия, где занимаются дети, отмечает Сергей Мостовой – старший.

Тренеры ставят целью не только развивать профессиональные команды, но и создавать культуру занятий футболом в Новосибирске. Детский спорт является сердцем этого процесса, занятия футболом приводит ребенка к большим успехам, учит ставить цели и достигать их.

В младших группах ФШ «Динамо» упор делается на вовлеченность и общую физическую подготовку, в средних занимаются более серьезной работой, а в старшей – идёт уже взрослый футбол с четкими ориентирами на большой спорт и выход на профессиональное поле.

«Мы ищем футболистов, которые стремятся к доминированию, не боятся брать игру на себя и готовы бороться до конца. Воспитание характера происходит через высокоинтенсивные тренировки, индивидуальные беседы и создание конкурентной среды. Важно, чтобы игроки реализовывали себя в команде, хотя это требует постоянной работы и адаптации», – подчеркнул спортивный директор школы «Динамо» Сергей Мостовой.

В футбольной школе реализуется комплексный подход к обучению. В тренерском составе работают профессионалы, они легко находят контакт с детьми любого возраста, направляют их и являются путеводителями юниоров в интересную, активную и насыщенную спортивную жизнь.

ФШ «Динамо» стремимся к тому, чтобы Новосибирск стал центром футбольного развития от Урала до Дальнего Востока и обеспечивал комфортные условия для роста молодых игроков для перехода в профессиональный футбол.

«Динамовский футбол представил миру уникального гения Льва Яшина и те, кто сегодня несет на себе знак Динамо имеют все возможности продолжить замечательные традиции. Школа футбола «Динамо» в Новосибирске предлагает к этому профессиональных тренеров, лучшие методологические наработки, хорошо организованные соревнования. Турнирная практика позволяет игрокам поверить в свои силы и отработать игровые навыки, научиться выполнять требования наставников. Желаю футбольной школе Новосибирска и проекту «Школьные футбольные таланты» ярких открытий, требовательной публики, возможность открыть для большого количества юных спортсменов красоту командного вида спорта», – отметил сенатор РФ Александр Карелин.

В клуб «Динамо» ведется набор детей от 5 до 15 лет. Кроме того, отдельно идёт набор команды девочек в манеже «SportBox» по адресу: ул. Планетная, 53А.

Запись по номеру: +7(923) 738-03-050

