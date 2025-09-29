Пострадавшие в ДТП с Mersedes на улице Ленина в Новосибирске по-прежнему находятся в реанимации

Две женщины и мужчина, пострадавшие в жёстком столкновении, по-прежнему находятся в реанимации. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе Минздрава Новосибирской области 29 сентября.

"Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас они находятся в отделении реанимации", — сообщили в Минздраве.

Пострадавших могло быть больше, если бы не световая опора, остановившая автомобиль. На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных АСТ-54, видно, как пешеходы, находившиеся на линии движения Mersedes, поспешно отбегают от места аварии.

На месте автокатастрофы работали наряд ДПС, следственно-оперативная группа и спасатели МАСС. Одну из двух пострадавших женщин пришлось извлекать из искорёженного автомобиля с помощью специальных инструментов.

По предварительным данным ГИБДД, погибший мужчина за рулём Mercedes много лет проработал в такси.