Разлив масла на улице Фабричной в Новосибирске затруднил движение

На улице Фабричной в Новосибирске произошел разлив масла из фуры, что привело к образованию скользкого и грязного участка дороги.

Информация о происшествии появилась в паблике «АСТ-54 Black», где очевидцы сообщили о серьезном ухудшении состояния проезжей части.

Как отмечают пользователи онлайн-карт, дорога стала чрезвычайно скользкой из-за разлившегося масла. Инцидент вызвал затруднения движения на данном участке, где образовалась небольшая пробка. Дорожная ситуация осложнилась из-за необходимости особой осторожности при проезде через загрязненный участок.

