82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 01:08
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 01:08
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
вчера 23:40
общество

Разлив масла на улице Фабричной в Новосибирске затруднил движение

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

На улице Фабричной в Новосибирске произошел разлив масла из фуры, что привело к образованию скользкого и грязного участка дороги.

Информация о происшествии появилась в паблике «АСТ-54 Black», где очевидцы сообщили о серьезном ухудшении состояния проезжей части.

Как отмечают пользователи онлайн-карт, дорога стала чрезвычайно скользкой из-за разлившегося масла. Инцидент вызвал затруднения движения на данном участке, где образовалась небольшая пробка. Дорожная ситуация осложнилась из-за необходимости особой осторожности при проезде через загрязненный участок.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске назван глобальный способ борьбы с пробками.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.