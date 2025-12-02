82.76% -1.2
Льготники Новосибирской области получат двойные выплаты перед Новым годом

В декабре 2025 года жители Новосибирской области, получающие социальные льготы и пенсионные выплаты, получат два перечисления.

В региональных структурах поясняют, что обычная ежемесячная выплата будет направлена досрочно из-за изменённого графика работы банков и почтовых отделений в период новогодних праздников. Это позволит гражданам заранее получить доступ к средствам.

Дополнительно будет проведена ежегодная индексация. Согласно утверждённым параметрам, страховые пенсии увеличатся на 7,6 %, социальные — на 6,8 %. Таким образом, получатели сразу увидят обновлённый размер выплат, который начнёт действовать с января следующего года.

В Пенсионном фонде и органах социальной защиты отмечают, что подобная практика применяется ежегодно. Гражданам рекомендуют уточнять конкретные сроки и суммы в местных отделениях или на региональном портале госуслуг, чтобы корректно планировать расходы на период праздничных выходных.

