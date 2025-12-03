82.76% -1.2
сегодня 10:00
общество

Глава ВТБ: уменьшение ключевой создаст благоприятные условия для роста инвестиций

Фото пресс-службы ПАО Банк ВТБ
Cнижение ключевой ставки ЦБ окажет положительное влияние на фондовый рынок, отметил глава ВТБ Андрей Костин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Он также выразил уверенность, что дальнейшее уменьшение ставки создаст благоприятные условия для увеличения инвестиций.

"Надеемся, что ключевая ставка продолжит снижаться. Это будет способствовать тому, что граждане начнут активнее инвестировать в фондовый рынок", – заявил Костин.

Напомним, 24 октября совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – с 17% до 16,5%. Несмотря на это, уровень инфляции по-прежнему превышает 4% в годовом исчислении, и Центробанк продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику для достижения своих целей по инфляции.

Галина Дидан
Журналист

