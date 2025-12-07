82.76% -1.2
общество

30-летний юбилей отметили российские немцы в Искитиме Новосибирской области

Фото: Администрация Искитима
Юбиляров приехала поздравить делегация Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома (НО РНД).

30-летие отметила немецкая диаспора в городе Искитиме. Община всегда славилась гостеприимством, радостью и вкусной едой, несмотря на жизненные трудности. Здесь научились преодолевать невзгоды, сохранять оптимизм, воспитывать детей и передавать свою культуру другим народам, обогащаясь их опытом. Такова история российских немцев: сложная, порой трагичная, но в целом жизнеутверждающая.

Ровно 30 лет назад в городе возникла немецкая община, активно развивающаяся, организующая мероприятия и языковые курсы, принося пользу местным жителям. Практически все это время организацию возглавляет Ольга Геннадьевна Останина.

4 декабря в Центре прошел юбилейный праздник с приглашенными гостями. Делегация Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома (НО РНД) поздравила юбиляров. Заместитель директора НО РДД Виктор Протоковило подчеркнул, что Центр на протяжении трех десятилетий является важным местом сохранения и развития языка, традиций и культуры российских немцев, объединяя различные поколения и формируя доверие, уважение и творческую атмосферу.

